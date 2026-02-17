أمام أركاداج.. العقيدي يعود ومارتينيز يقود الدفاع

كشفت مصادرُ خاصَّةٌ لـ «الرياضية» عن أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، سيُعيد نواف العقيدي، حارس المرمى، إلى المشاركة في مواجهة أركاداج التركمانستاني بإياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2، فيما يقود الإسباني إينيجو مارتينيز، خط الدفاع، في ظل غيابه أمام الحزم، الأحد، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

وبيَّنت المصادر ذاتها، أن الفريق سيُجري مناورةً مختصرةً خلال الحصة التدريبية للوقوف على جاهزية العناصر الأساسية قبل اعتماد القائمة النهائية، وسيُحدِّد البرتغالي رسميًّا قائمة المباراة عقب نهاية المران الأخير، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك.

من جانبٍ آخر، يُنفِّذ سعد الناصر وسامي النجعي تمارينَ لياقيةً إضافيةً بعد أن أنهى اللاعبان العلاج قبل يومين، إذ عانى الأول من إصابةٍ في العضلة الضامة، والثاني من إصابةٍ في العضلة الخلفية، وسيتحدَّد موقفهما من المشاركة خلال التدريب ذاته.

وكان النصر كسب مواجهة الذهاب خارج أرضه بهدف دون مقابلٍ، حمل توقيع عبد الله الحمدان، ما يمنحه أفضليةً نسبيةً قبل لقاء الإياب، إذ يكفيه التعادل لضمان العبور إلى الدور ربع النهائي.