أورازوف: سأكون سعيدا لو شارك رونالدو

أكد ميرجن أورازوف، مدرب فريق أركاداج التركمانستاني الأول لكرة القدم، جاهزية فريقه لمواجهة النصر في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، مشددًا على صعوبة المواجهة أمام فريق يملك خبرة كبيرة وإمكانات فنية عالية.

وقال أورازوف، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: «نحن جاهزون لمواجهة النصر، نعلم أنَّه فريق قوي ويضم أسماءً مميزة، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية»، مبينًا أنَّ فريقه يدرك حجم التحدي، لكنه سيحاول تقديم مستوى جيد يعكس تطوره خلال الفترة الماضية.

وعن إمكانية مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أوضح مدرب أركاداج: «سأكون سعيدًا بمشاركته، فهو لاعب مميز ويقدم مستويات عالية، ووجوده يضيف قوة كبيرة للنصر إلى جانب بقية زملائه».

من جهته، أشار عبدي بشيموف، لاعب الفريق التركمانستاني، إلى صعوبة المباراة، قائلًا: «المواجهة ستكون صعبة أمام فريق قوي ومحترم يملك لاعبين على مستوى عالٍ، وسنسعى إلى الظهور بشكل جيد وتقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب».