بطولة قطر.. تسيتسيباس يكسب إشارقي

تغلَّب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على التونسي معز إشارقي 6ـ4 و6ـ4 في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة قطر المفتوحة للتنس.

وكانت أفضل نتيجةٍ حققها تسيتسيباس في هذه البطولة الوصول إلى دور الثمانية في نسخة 2018. وكانت هذه أول مواجهةٍ تجمع الطرفين في مسيرتهما.

وضرب تسيتسيباس موعدًا في الدور الثاني مع الروسي دانييل ميدفيديف، الذي تغلَّب على جونشينج شانج 6ـ4 و6ـ2، الإثنين.

وفي مواجهةٍ أخرى، تغلب الهنغاري مارتون فوتشوفيتش على اللبناني هادي حبيب 6ـ3 و6ـ3.

ويلتقي فوتشوفيتش في الدور التالي الفائز من المباراة التي تجمع بين كارين خاشانوف وشينتار موشيزوكي.