السد والاتحاد.. المواجهة الأولى آسيويّا

يضيف فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم فريقًا قطريًّا خامسًا إلى مواجهاته في البطولات الآسيوية حينما يحلُّ ضيفًا على السد القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وواجه أصفر جدة الفرق القطرية 12 مرةً في بطولة دوري أبطال آسيا خلال الأعوام الماضية منذ انطلاقتها في 2003، وفاز في تسعة لقاءاتٍ، وخسر مباراةً، وتعادل في مواجهتين.

ولعب الاتحاد أمام العربي، والريان، وأم صلال، ولخويا قبل تسميته بالدحيل لاحقًا. ويعدُّ السد خامس الفرق القطرية التي يلاقيها، وهي أولى المواجهات في المسابقة الآسيوية الجديدة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتضن ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، العاصمة القطرية، المواجهة بين الفريقين السعودي والقطري.

وضَمِنَ الاتحاد تأهله إلى دور الـ 16 بعد فوزه الكبير بالجولة الماضية على الغرافة القطري 7ـ0، فيما أبقى السد آماله حيةً بعد فوزه على تراكتور الإيراني 2ـ0، إذ أدى هذا الفوز إلى بلوغ السد المركز الثامن في الترتيب، وهو آخر مركزٍ مؤهلٍ، لكنه يتساوى في النقاط مع الدحيل القطري والشارقة الإماراتي.

ويفتقد الاتحاد في المباراة خدمات الفرنسي موسى ديابي بعد تعرُّضه إلى إصابةٍ في الورك، فيما تشهد عودة زميله الهولندي ستيفن بيرجوين بعد الإصابة التي حالت دون مشاركته في ست مباريات بالدوري، إضافةً إلى مواجهةٍ وحيدةٍ ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 12 نقطةً من أربعة انتصاراتٍ، مقابل ثلاث خسائر، فيما يأتي السد في المركز الثامن برصيد ثماني نقاطٍ من انتصارين، وتعادلين، مقابل ثلاث خسائر.