سينر: سعيد بالفوز على ماتشاك

أكد الإيطالي يانيك سينر أنَّه سعيد بعد فوزه على التشيكي توماس ماتشاك بنتيجة 6ـ1 و6ـ4، في مستهل مشواره ببطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس، مؤكدًا أنَّ البداية القوية تمنحه

دفعة مهمة لمواصلة المنافسة بثبات.

وقال سينر، في تصريحاته عقب المباراة، إنَّ الظروف الجوية لم تكن سهلة بسبب الرياح القوية، مشيرًا إلى أنَّه ركَّز على تنويع إرساله ومحاولة فهم أفضل للضربات المناسبة في مثل هذه الأجواء.

وأضاف: «سعيد بالطريقة التي قدمت بها الإرسال والاستقبال، وحاولت الحفاظ على شدة الأداء والتركيز منذ البداية».

وأوضح المصنف الثاني أنَّه كان يتطلع للعودة إلى أجواء المنافسات بعد فترة التوقف التي أعقبت مشاركته في أستراليا، مؤكدًا أنَّ التحضيرات جرت بصورة جيدة، وأنَّ العمل المكثف في التدريبات يمنحه الثقة خلال المباريات.

وشدَّد سينر على أهمية التعامل مع البطولة خطوة بخطوة، قائلًا: «القرعة قوية والمستوى مرتفع، لذلك أركز على كل مباراة على حدة، دون التفكير في الأدوار المتقدمة مبكرًا».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيستفيد من يوم الراحة المقبل للتدريب واستعادة الجاهزية، استعدادًا للمواجهة التالية، معربًا عن تطلعه لمواصلة الأداء الإيجابي في البطولة.