أمام تضامن حضرموت.. الشباب يتمسك بآخر الآمال

يتمسَّك فريق الشباب الأول لكرة القدم بآخر آماله في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية عندما يستضيف فريق تضامن حضرموت اليمني، الثلاثاء، على ملعب SHG أرينا في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ويدخل الفريق العاصمي المواجهة بشعار الفوز، إذ يحتاج إلى حصد النقاط الثلاث، مقابل خسارة النهضة العماني حتى يخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي. ويملك الشباب أربع نقاطٍ، جمعها من أربعة تعادلاتٍ، مقابل خسارةٍ واحدةٍ دون أن يحقق أي انتصارٍ حتى الآن، ما جعله في موقفٍ معقَّدٍ قبل الجولة الحاسمة.

في المقابل، يملك تضامن حضرموت أربع نقاطٍ أيضًا بعدما حقق فوزًا كان على الشباب في مواجهة الدور الأول، إلى جانب تعادلٍ وحيدٍ، وثلاث خسائر، ما يمنحه أفضليةً معنويةً قبل لقاء الإياب.

ويتصدر الريان القطري المجموعة برصيد تسع نقاطٍ، يليه النهضة العماني بسبعٍ، فيما يتساوى الشباب وتضامن حضرموت بأربع نقاطٍ لكلٍّ منهما، لتبقى بطاقة التأهل الثانية معلَّقةً حتى صافرة الختام في الرياض.