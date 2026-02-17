الرئيسية / الصورة .. قصة

جاهزية بلجيكية

2026.02.17
أنهى فريق كلوب بروج البلجيكي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، في ملحق ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
