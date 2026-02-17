جيسوس: لن نفرّط في اللقب الآسيوي

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عزم فريقه على انتزاع بطاقة التأهل، وتجاوز عقبة أركاداج التركمانستاني في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2، مشيرًا إلى أن الفوز في لقاء الذهاب لا يعني الاسترخاء أمام خصمٍ سيسعى لإثبات حضوره.

وقال البرتغالي في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «في مباراة أركاداج الأولى فزنا، لكن الخصم سيؤمّن حضوره. نحن نُصرُّ على الفوز، وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2، لكن الفوز في لقاء الذهاب لا يعني الاسترخاء أمام خصمٍ نعرف أنه سيقاتل من أجل تحقيق الانتصار، والعودة في المباراة».

وفيما يخصُّ الجدل المثار حول مشاركة القائد كريستيانو رونالدو بصفةٍ أساسيةٍ، أوضح جيسوس، أن ضغط الجدول الزمني يفرض سياسة التدوير بين الأسماء المتاحة، مبينًا أن الجانب البدني يمثِّل تحديًا في ظل خوض مباراةٍ كل ثلاثة أيامٍ، وقال عن وضع النجم البرتغالي: «نلعب كل ثلاثة أيامٍ مباراةً، وهذا مجهودٌ كبيرٌ، وسندوّر بين اللاعبين. عمر كريستيانو يختلف عن باقي اللاعبين، وقد بذل مجهودًا كبيرًا في المباريات السابقة، وسنحدد مشاركته من عدمها في تدريب اليوم».

وشدَّد المدرب على الأهمية التاريخية لهذه البطولة، واصفًا إياها بأنها توازي الدوري الأوروبي، مؤكدًا رغبة النادي في أن يكون أول نادٍ سعودي يحقق اللقب، وأضاف: «إلى حدِّ أن تسمح جدولة الدوري السعودي وآسيا، ليس لدينا عدد أيامٍ كافٍ للعب بالفريق الأساسي. المنافسة مهمة للنصر، ومن المهم تحقيق بطولة آسيا 2 التي تشبه كأس الاتحاد الأوروبي في أوروبا، ولا يوجد فريق سعودي حقق هذه البطولة، لذا يهمنا تحقيقها».

واختتم جيسوس حديثه بتوجيه التهنئة للشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان، معربًا عن تقديره للثقافة والتقاليد المحلية، كما دعا جماهير النصر لمواصلة مساندتها الفريق من المدرَّجات، وقال: «أتمنى شهرَ رمضان كريمًا للسعوديين، وأعرف محبة الشعب السعودي لهذا الشهر، وأحترم عادات وتقاليد البلد، ورسالتي لجماهير النصر الحضور كما عوَّدونا، فوجودهم يساعدنا، ويدفع لاعبينا إلى الأمام، ونحتاج إلى دعمهم دائمًا».