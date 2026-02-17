سوزوكي تطلق أول سيارة كهربائية في الهند

أطلقت شركة سوزوكي موتور، الثلاثاء، أول سيارة كهربائية لها في ​الهند، مع خطة تتيح للعملاء تأجير البطاريات لتقليل التكلفة، وهو نموذج لم يكن متاحًا في السابق إلا من خلال مشروع سايك موتور المحلي.

وتصنع سوزوكي السيارة الرياضية ‌متعددة الاستخدامات «إي فيتارا» في ​الهند ‌منذ ⁠أغسطس، بالتعاون ⁠مع شركة تويوتا موتور تحت شراكة عالمية لتبادل النماذج. وجرى تصدير 13 ألف سيارة إلى 28 دولة في 2025.

وأطلقت الوحدة الهندية لشركة سوزوكي، ⁠ماروتي سوزوكي، الثلاثاء، ‌الطراز الأساسي ‌من السيارة بسعر ​يبدأ من ‌1.1 مليون روبية «نحو 12100 دولار»، مصحوبًا بخطة لتأجير البطاريات بتكلفة 3.99 روبية لكل كيلومتر.

ويقول محللون إنَّ التسعير ‌سيكون عاملًا أساسيًّا لنجاح أول سيارة كهربائية من سوزوكي ⁠في ⁠سوقها الرئيسة.

ويأتي طرح الطراز الأساسي بعد مرور ما يزيد عن عام على الكشف عن السيارة للمرة الأولى، عالجت خلاله ماروتي مخاوف العملاء بعد أن تأخر طرحها بسبب ارتفاع كلفة استيراد البطاريات ومحدودية نقاط الشحن.