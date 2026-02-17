الرئيسية / الصورة .. قصة

تأهب باريسي

2026.02.17 | 04:56 pm
أجرى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، مرانه الأخير قبل مواجهة نظيره موناكو الفرنسي في ملحق ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. (رويترز)
