بأمر الحرب.. الهلال والمريخ قمة سودانية في الملاعب الرواندية

يستضيف ملعب أماهورو الوطني في كيجالي، العاصمة الرواندية، مباراة القمة السودانية بين فريق الهلال الأول لكرة القدم وجاره وغريمه التقليدي المريخ، لحساب الجولة الـ 17 المؤجَّلة من الدوري، في سابع مواجهةٍ بينهما خارج الحدود منذ 1930.

وتاريخيًّا، بدأت مواجهات الغريمين، اللذين يتشاركان حي العرضة في أم درمان عام 1930 بمباراةٍ تجريبيةٍ، وتغلَّب الهلال، الذي تأسَّس في العام نفسه، على غريمه الأكبر منه بثلاثة أعوام بهدفٍ دون ردٍّ.

ويلعب الفريقان في منافسات الدوري الرواندي بعد موسمٍ في نظيره الموريتاني، الذي تصدَّره الهلال، بسبب الحرب الجارية في السودان منذ أبريل 2023، وتوقَّف بسببها النشاط الرياضي، لكنْ دون احتساب نتائجهما.

ويدخل الهلال، متصدر جدول الترتيب بـ 38 نقطةً، بفارق الأهداف عن الجيش الرواندي، المباراة منتشيًا بالفوز على سانت ليبوبو الكونغولي، السبت الماضي، بهدفٍ نظيفٍ، وتأهله إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على قمة المجموعة الثالثة، التي ضمَّت أيضًا ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائر الجزائري.

وتهدف الفرقة الزرقاء، التي يقودها الروماني لورنتيو ريجيكامب، صاحب التجربة السعودية عبر الهلال والأهلي والطائي، إلى تسجيل الانتصار العاشر تواليًا في البطولة الرواندية بعد أن عادلت الرقم القياسي المسجَّل باسم رايون منذ الموسم الماضي إثر تغلبها على الجيش، حامل اللقب.



أما المريخ، الذي أُقصي من الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا أمام سانت ليبوبو، ويدير دفَّته الصربي داركو نوفيتش، المدرب السابق للجيش الرواندي ووفاق سطيف الجزائري، والباطن والبكيرية السعوديين، فيخطط بدوره إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد خمسة تعادلاتٍ تواليًا، جعلته يتراجع الى المركز الرابع بـ 34 نقطةً.

وكانت أولى مواجهات "الديربي السوداني" خارج الحدود 10 مايو 1996 في قطر ضمن كأس الصداقة، ثم الإمارات 2018، والقاهرة 2022 في دوري أبطال إفريقيا، ثم مباراتين في الدوري الموريتاني، ومباراة بالسوبر السوداني في تنزانيا 2024، وحقق الهلال أربعة انتصاراتٍ مقابل اثنين للمريخ.

ومنذ إطلاق مسابقة الدوري الممتاز عام 1996، التقى الفريقان 54 مرةً، كانت الغلبة للهلال بـ 23 انتصارًا، مقابل 12 للمريخ، فيما انتهت 19 مواجهةً بالتعادل. وتُوِّج الأول باللقب 31 مرةً، مقابل 20 للثاني.