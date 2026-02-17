27 مارس.. انطلاق الموسم الثاني من دوري الملوك

أعلن دوري الملوك الشرق الأوسط انطلاق منافسات الموسم الثاني في 27 مارس المقبل، التي تستضيفها الرياض، العاصمة السعودية.

ويشهد الموسم الثاني توسع البطولة إلى 10 فرق، مقارنة بثمانية فرق في النسخة الأولى، ما يؤكد تنامي الاهتمام الجماهيري بهذا النموذج الجديد لكرة القدم، الذي يجمع بين المنافسة داخل الملعب والتفاعل الرقمي بقيادة أبرز صنّاع المحتوى في المنطقة.

ويُنظم دوري الملوك الشرق الأوسط بالشراكة مع شركة سرج للاستثمار الرياضي، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في إطار جهود دعم تطوير نماذج رياضية مبتكرة تجمع بين كرة القدم والترفيه الرقمي، وتعزز نمو القطاع الرياضي في المنطقة.

ويعود للمشاركة في الموسم الثاني سبعة فرق، وهي فريق DR7 بقيادة دربحة، وفريق ABO FC بقيادة أبوفلة، وفريق FWZ بقيادة فواز، وفريق Red Zone بقيادة ماهركو، وفريق Turbo بقيادة تربون، وفريق Ultra Chmicha بقيادة إلياس المالكي، وفريق 3BS بقيادة عبسي، فيما سيتم الإعلان عن ثلاثة فرق جديدة قبل انطلاق المنافسات.

وتلعب منافسات الموسم الثاني في صالة «كوول أرينا» بمدينة الرياض، بنظام الدوري من جدول واحد، يتأهل على إثره أفضل الفرق إلى الأدوار الإقصائية، وصولًا إلى المباراة النهائية التي ستحدد بطل البطولة.