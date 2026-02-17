كيلر أساسيّا أمام السد.. وبيرجوين على الدكة

يخوض الكاميروني ستيفان كيلر، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، باكورة مشاركاته أساسيًّا بقميص «النمور»، الثلاثاء، أمام السد القطري لحساب آخر جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

واختار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، كيلر ضمن التشكيل، الذي أعلنه قبل المباراة بـ 90 دقيقة، عبر حساب النادي في «إكس».

وانضم الكاميروني إلى الاتحاد في يناير الماضي، وظهر برفقته مرة واحدة بديلًا أمام الغرافة القطري، ضمن الجولة الآسيوية السابقة.

وأمام الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، يلعب كيلر في الخط الخلفي إلى جوار حسن كادش والبرتغالي دانيلو بيريرا، فيما يتمركز مهند الشنقيطي والألباني ماريو ميتاي على الطرفين الأيمن والأيسر بصفتهما ظهيرين متقدمين.

ويضم الوسط البرازيلي فابينيو تفاريس، والمالي محمدو دومبيا، فيما يتكون الهجوم من الجزائري حسام عوّار، والبرتغالي روجر فيرنانديش، والمغربي يوسف النصيري.

وبعد غياب طويل للإصابة، يظهر الهولندي ستيفن بيرجوين على مقاعد البدلاء، وإلى جواره المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، والمهاجم النيجيري جورج إلينيخينا، و7 أسماء محلية.

ويدخل الفريق الجدّاوي المباراة بعد ضمانه التأهل في الجولة الماضية، ويسعى فقط إلى تحسين المركز الخامس الذي يحتله.