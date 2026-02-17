الشهري: نواجه الفتح بالطريقة الأفضل

شدَّد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفتح، الخميس، في الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وقال الشهري، في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، قبل لقاء الفتح: «تنتظرنا مباراة مهمة أمام فريق يمتلك حلولًا هجومية ولديه تنوع في طريقة اللعب، ونسعى إلى تحقيق الانتصار وتعويض الخسارة من الهلال في الجولة الماضية، ورغبتنا كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف مدرب الاتفاق: «نلعب بالطريقة الأفضل التي تساعدنا في حفظ التوازن وتعطينا قوة داخل الملعب، وطريقتنا الآن هي الأنسب، ونطبق أفكارنا ونلعب بطريقتنا وشخصيتنا».

وعن تأثير الخسارة الأخيرة من الهلال على معنويات فريقه، أجاب الشهري: «كل مباراة منفصلة عن الأخرى، وكنَّا حريصين على تحقيق أهدافنا أمام الهلال، وحزينون على الخسارة، لكن لن نجعلها تؤثر علينا، وتركيزنا الآن على مباراة الفتح وحصد النقاط الثلاث».

وأضاف مدرب الفريق الشرقي: «الخسارة أمام الفرق المتنافسة على لقب الدوري يفترض ألا تكون مؤثرة عكس الخسارة من الفرق التي تنافسنا في الترتيب».