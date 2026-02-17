«الإنارة» تؤخر عودة النجمة إلى ملعبه

تسبَّبت أعمدة الإنارة في تأخير عودة فريق النجمة الأول لكرة القدم إلى خوض مبارياته على ملعبه، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وكان النادي يسعى إلى إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالملعب قبل ختام الموسم الجاري، لكن الشركة أبلغت إدارة النادي أنَّ المدة الزمنية اللازمة لاستكمال الأعمال تصل إلى شهرين.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الشركة رفضت تنفيذ حل مؤقت يتيح استخدام الملعب على مراحل، متمسكة بتنفيذ مشروع صيانة متكامل، نظرًا لحاجة المنشأة إلى أعمال كبيرة تشمل أعمدة الإنارة وبقية الجوانب الفنية المرتبطة بها، ما يعني استمرار تأجيل اللعب على ملعب النادي لحين الانتهاء من المعالجة الشاملة.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة، 14 يناير الماضي، أنَّ رابطة دوري المحترفين وافقت على نقل مباريات النجمة مؤقتًا دعمًا للنادي، إلى حين استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة لخوض المباريات على ملعبه، مع اشتراط تقديم خطة عمل واضحة لمعالجة الملاحظات تخضع لاحقًا لمراجعة الجهات المختصة.