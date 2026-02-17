رسميا.. الشباب يبعد ألجواسيل ويكلف المطيري

أعلن نادي الشباب، الثلاثاء، إنهاء عقد المدرب الإسباني إيمانول ألجواسيل وجهازه المساعد، بالتراضي، بعد سبعة أشهر من قيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وكشفت إدارة الشباب عن رحيل المدرب عبر بيان على حساب النادي في منصة «إكس»، وجّهت فيه «شكرها وتقديرها لأجواسيل وطاقمه على الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم مع الفريق، متمنيةَ لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة».

وفي البيان ذاته، أعلنت تكليف طاقم فني جديد، يترأسه المدرب السعودي عبد الله المطيري، بقيادة الفريق في مباراته مع تضامن حضرموت اليمني، الثلاثاء، ضمن آخر جولات المجموعة الثانية من دوري أبطال الخليج.

ويأتي إعلان الشباب عن رحيل ألجواسيل بعد يومين مما نشرته «الرياضية» حول منع إدارة النادي المدرب من قيادة التدريبات، وإبلاغها إياه بإقالته، ووضعها نص القرار على مكتبه.

وقبل ذلك بيوم واحد، أفادت «الرياضية» باتفاق الإدارة مع المدرب الجزائري نور الدين زكري على تسليمه مهمة قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب الفريق العاصمي تحت إشراف ألجواسيل 24 مباراة محلية، بواقع 21 لحساب دوري روشن السعودي، وثلاث في كأس الملك، إضافة إلى خمسة لقاءات ضمن البطولة الخليجية، بإجمالي 29 مباراة، أنهى ستًا منها فائزًا، وتعادل 11 مرة، وخسر 12.