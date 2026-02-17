أرتيتا: المنافسة بين ساكا ومادويكي صحيَّة

وصف الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، المنافسة التجريبية بين الجناحين بوكايو ساكا ونوني مادويكي، بـ«الصحية» في ظل سعي اللاعبين لحجز مكان أساسي في صفوف النادي والمنتخب.

واستفاد مادويكي من غيابين بسبب الإصابة لساكا ليقدّم نفسه بقوة في موسمه الأول مع «المدفعجية»، وفي مسيرة المنتخب الإنجليزي اللافتة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان ساكا ثبت اسمه أساسيًا في الجهة اليمنى للهجوم مع فريقه والمنتخب قبل فترة من الإصابات امتدت 14 شهرًا. وأدّت عروض مادويكي وإصابات النرويجي مارتن أوديجارد والألماني كاي هافيرتز إلى استخدام أرتيتا لساكا في دور أكثر مركزية خلال الفوز الساحق برباعية نظيفة على ويجان من الدرجة الثالثة في كأس إنجلترا، الأحد.

وقال أرتيتا إن المنافسة بين اللاعبين امتدت حتى محاولتهما التفوق على بعضهما في صالة الألعاب الرياضية، مؤكدًا أن العلاقة بينهما ممتازة خارج الملعب.

وأضاف في مؤتمر صحافي قبل مباراة الأربعاء ضد وولفرهامبتون في الدوري الممتاز: «كنّا في صالة الألعاب الرياضية وكانت هناك اختبارات، والجميع يحاول التفوق على بعضهم بعضًا، وكان هذان الاثنان مضحكين كعادتهما».

وتابع: «من الرائع رؤية ذلك لأنه أمر طبيعي. الطريقة التي يحبان بها بعضهما، ودومًا ما يكونان معًا، ومع وجود منافسة على المراكز، إلا أنهما يتعاملان معها من جانب إيجابي للغاية. الفريق وهما يستفيدان من ذلك».

ويملك أرسنال فرصة للابتعاد بسبع نقاط عن مانشستر سيتي في صدارة الدوري، بحال الفوز على وولفرهامبتون متذيل الترتيب.

ويقترب فريق أرتيتا من إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 22 عامًا، وهو لا يزال ينافس على رباعية غير مسبوقة.

ويواجه أرسنال سيتي في نهائي كأس الرابطة الشهر المقبل، ويسافر لملاقاة مانسفيلد من الدرجة الثالثة لحساب الدور الخامس من كأس إنجلترا، كما تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة.

وقال أرتيتا: «الموقع الذي نحن فيه هو امتياز ونحن نتعامل معه على هذا الأساس، لأننا استحققناه. سبعة أشهر ونصف الشهر مدة طويلة لنقدم يوميًا ما يجب تقديمه ونلعب بالمستوى الذي نقدمه. علينا أن نتعامل مع ذلك بالشكل الأنسب».

وسيغيب أوديجارد وهافيرتز عن رحلة مولينو، لكن أرتيتا يأمل بأن يكونا جاهزين لديربي شمال لندن، الأحد، ضد توتنام.

وسيكون المدافعان ريكاردو كالافيوري وبن وايت متاحين للقاء الأربعاء بعد مخاوف إصابة خلال مواجهة ويجان.

ولم يجد أرسنال صعوبة في مواجهاته الدورية أمام وولفرهامبتون الـ 23، إذ سجل 17 فوزًا وخسر فقط ثلاثًا، وتعادل مثلها. ومنذ الجولة الـ 22 موسم 2020ـ2021 التي فاز فيها 2ـ1، خسر الذئاب المباريات التسع التالية، واستقبلت شباكه 19 هدفًا، وسجل فقط خمسة.