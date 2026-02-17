المطيري يعيد حمد الله.. ويعتمد أسلحة ألجواسيل

عاد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى التشكيلة الأساسية أمام تضامن حضرموت اليمني، الثلاثاء، ضمن تغييرين أجراهما عبد الله المطيري المدرب المؤقت مقارنة بالتي بدأت مواجهة النهضة العماني الماضية.

ويشارك حمد الله أساسيًا للمرة الأولى في مباراة الفريق اليمني لحساب الجولة الأخيرة من دوري مجموعات دوري أبطال الخليج للأندية بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية لحقت به خلال مواجهة الريان القطري 23 ديسمبر الماضي في البطولة ذاتها.

وتسببت الإصابة في غياب المهاجم المغربي 11 مباراة بدوري روشن السعودي، قبل أن يشارك بديلًا في آخر مباراتين أمام النهضة العماني لحساب الجولة قبل الأخيرة من دور مجموعات البطولة الخليجية، والأهلي في قمة الجولة الـ22 من الدوري.

وإلى جانب حمد الله، اعتمد مدرب الشباب المؤقت على البلجيكي يانيك كاراسكو بعد غيابه عن المواجهة الماضية ضد النهضة العماني.

وجاءت عودة حمد الله وكاراسكو على حساب الإسباني أوناي هيرنانديز والأردني علي عزايزة اللذين كانا أساسيين أمام الفريق العماني.

في المقابل، أبقى المطيري على تسعة لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا في البطولة الخليجية، وهم: محمد الثاني علي البليهي، والهولندي ويسلي هوديت، وسعد بالعبيد، والسويسري فنسنت سيرو، وعلي الأسمري، وهمام الهمامي، والإنجليزي جوش براونهيل.

وتولى المطيري المهمات الفنية خلفًا للإسباني إيمانويل ألجواسيل، الذي أنهت الإدارة عقده بالتراضي بعد النتائج المتراجعة للفريق، وآخرها الخسارة أمام الأهلي 2ـ5، الجمعة الماضي، ضمن الجولة الـ22 من الدوري.

ويخوض الفريق الشبابي مواجهة تضامن حضرموت اليمني على ملعبه «إس إتش جي أرينا» بشعار الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

ويحتل الشباب المركز الثالث برصيد أربع نقاط متساويًا مع منافسه اليمني، بينما حسم الريان القطري التأهل من الجولة الماضية بعد تصدره المجموعة بتسع نقاط، ويليه النهضة العماني بسبع نقاط.