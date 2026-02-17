بيريرا: رئيسي عاطفي.. وبقاء نوتنجهام ممكن

أكّد البرتغالي فيتور بيريرا، مدرب فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم الجديد، ثقته في اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، مالك النادي، على الرغم من كونه رابع من يتولى مهمة صاحب المركز الـ 17 في الدوري الممتاز.

وتولّى المدرب السابق لوولفرهامبتون منصبه في ملعب «سيتي جراوند» بعقد لمدة 18 شهرًا، بعد إقالة شون دايش، الذي سبقه كل من البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، والأسترالي أنج بوستيكوجلو منذ أغسطس.

وقال بيريرا، الذي سبق أن عمل مع ماريناكيس خلال فترة ناجحة مع أولمبياكوس اليوناني، خلال تقديمه في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «هو طموح، يريد الفوز.. إنه عاطفي، وأنا أعرفه جيدًا».

وأضاف: «دارت المحادثة حول فترة عملنا في أولمبياكوس. أتذكر الطاقة والحماس اللذين خلقناهما.. في اليونان هناك نار داخلية، يحبون رؤية هذه الطاقة».

وتابع المدرب، البالغ 57 عامًا: «طلب مني أن أكون على طبيعتي.. أحب الطريقة التي عملنا بها معًا عندما فزنا بالدوري والكأس. كانت تلك الفترة في منتصف الموسم وبيننا علاقة جيدة. هو يثق بعملي وأنا أثق بشخصيته».

وسيقود بيريرا فريقًا لا يبتعد سوى ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط قبل 12 مباراة على نهاية الموسم. ونجح المدرب الموسم الماضي في إبعاد وولفرهامبتون عن منطقة الهبوط، قبل إقالته في نوفمبر بعد سلسلة من عشر مباريات دون فوز.

لكن بيريرا، الذي سيجلس على مقاعد البدلاء للمرة الأولى الخميس في زيارة لفنربخشة التركي ضمن ملحق ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، واثق من أنَّ فريقه الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع يملك الجودة الكافية للبقاء.

وذكر: «إنه موسم صعب على اللاعبين، لأنه شهد تغيّرًا في الأساليب وتعددًا في المدربين. الأمر ليس سهلًا، لكنني أعتقد أن سبب قبولي هذا المنصب هو إيماني بجودة اللاعبين، وإمكانات هذا النادي وطموح الرئيس».

وأضاف: «أؤمن بأنَّ البقاء في الدوري الممتاز ممكن، وأننا قادرون على حصد النقاط، وتحقيق النتائج، وتقديم الجودة في المباريات».