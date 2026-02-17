جوميز: الشهري رفع مستوى الاتفاق.. وإمكاناتهم تتفوق علينا

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، تفوُّق الاتفاق على ناديه ماديًا، وامتلاكه لاعبين أعلى جودة، متوقعًا خوض مباراة قوية تكتيكيًا أمامه، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 23 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء تحدث المدرب عن المباراة قائلًا: «سنلاقي فريقًا قويًا ومنظمًا، واكتسب ثقة أكبر في تنفيذ أسلوبه الفني».

وأضاف: «سنشاهد لقاءً غنيًا بالتفاصيل التكتيكية، نظرًا لقوة منافسنا في هذا الجانب».

ونوّه جوميز إلى اتساع الفوارق المالية بين الخماسي الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والقادسية، وبقية الفرق، مشيرة إلى وجود تحديات كبيرة أمام الأندية الأصغر لمنافسة تلك الأسماء صاحبة الإمكانات الأعلى.

وتابع: «بمناسبة حلول شهر رمضان، سمعت أن وزارة الرياضة ساعدت بعض الأندية ماليًا. اللاعبون لدينا يسألون متى ستُصرف رواتبهم».

واختصّ جوميز بالثناء سعد الشهري، مدرب الاتفاق، قائلًا: «الشهري قدم الإضافة الفنية للاتفاق، والنادي لديه إمكانات مادية أفضل منا، ولاعبوه أعلى جودة، وهذا ساعده على احتلال مركز متقدّم علينا في جدول الترتيب».

وحدد نقطة فنية سيعمل عليها في التدريب الختامي موضحًا: «لدينا حصة تدريبية اليوم سنوجه فيها تركيزها إلى زيادة الفاعلية، وتنويع حلول التسجيل، واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافس».

ويحتل الفتح المركز العاشر في الدوري برصيد 24 نقطة، متأخرًا عن الاتفاق السابع بفارق 11 نقطة.