رئيس فيفا يبحث مشاريع التطوير في بيروت

التقى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، في بيروت العاصمة اللبنانية، بحضور هاشم حيدر، رئيس الاتحاد اللبناني، والسعودي عصام السحيباني، المدير التنفيذي لمكتب «فيفا» للتطوير في وسط وغرب آسيا.

وجاء اللقاء على هامش الزيارات التي يجريها رئيس «فيفا» لعدد من الاتحادات في العالم، للاطلاع على مشاريع تطوير كرة القدم، التي يمولها ويشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر برنامج FIFA Forward وFIFA Arena، ويشمل تطوير البنية التحتية للملاعب، والمواهب، وعددًا من المشاريع المتنوعة.

الجدير بالذكر أن منتخبات السعودية، وقطر، وإيران، والأردن، وأوزباكستان، قد تأهلت إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي من الدول التي تقع ضمن نطاق مكتب «فيفا» في وسط وغرب آسيا.