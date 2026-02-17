أوسيمين: نابولي عاملني بقسوة.. واليوفي طلبني

أكد المهاجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، النجم السابق بفريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، أن إدارة النادي عاملته «بقسوة» قبل انتقاله إلى غلطة سراي التركي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مدربه آنذاك أنطونيو كونتي كان يريد استمراره.

وصنع أوسيمين التاريخ مع نابولي، حيث أسهم في فوز الفريق بلقب الدوري موسم 2022ـ2023 تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي. في ذلك الموسم، أصبح النجم النيجيري هدافًا للدوري الإيطالي، لكن الأمور بدأت بالتدهور بدءًا من الموسم التالي، وعندما رحل عن نابولي 2024 لم تكن علاقته جيدة مع الرئيس أوريليو دي لورينتيس.

وقال أوسيمين في تصريحات نشرتها صحيفة «لا جازيتا» الإيطالية قبل مباراة فريقه الثلاثاء أمام يوفنتوس في ذهاب ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا: «كان بإمكاني الانضمام إلى ناديين آخرين من أندية الدوري الإيطالي الكبرى».

وأوضح أن يوفنتوس حاول التعاقد معه 2024 قبل إتمام صفقة إعارة مبدئية إلى غلطة سراي، والتي تحولت إلى عقد دائم بعد عام. وأوضح: «اتصل بي مسؤولو يوفنتوس للانضمام إليهم، قبل بدء المفاوضات مع غلطة سراي. تحدثت مع بعض الأشخاص من النادي. أبدوا اهتمامًا، لكنني كنت أعرف أن رئيس نابولي لن يسمح لي بالرحيل».