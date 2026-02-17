الهلال والأهلي أمام السد والدحيل.. والاتحاد يواجه الوحدة

تعرَّف فريق الهلال الأول لكرة القدم، ونظيراه الأهلي والاتحاد، على هوية منافسيهم في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد انتهاء مباريات مجموعة الغرب.

وتحدَّدت الفرق الثمانية المتأهلة عن المجموعة إلى أول الأدوار الإقصائية للبطولة، كما اكتمل عقد الرباعي المغادر.

وتزعَّم الهلال المجموعة، وجاء خلفه الأهلي، وتراكتور سازي الإيراني، والاتحاد، فيما احتل الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيان، والدحيل والسد القطريان المراكز من الخامس إلى الثامن.

ونالت تلك الأسماء بطاقات التأهل الثمانية، فيما غادر الشارقة الإماراتي والغرافة القطري والشرطة العراقي وناساف كارشي الأوزبكي بعد حلولهم في المراكز الأربعة الأخيرة.

وبموجب نظام البطولة، يتواجه في دور الـ 16 متصدر ترتيب المجموعة مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس.

وبذلك يواجه الهلال منافسه السد، فيما يصطدم الأهلي بالدحيل، وتراكتور بشباب الأهلي، والاتحاد بالوحدة.

ويجري دور الـ 16 بنظام الذهاب والإياب من مباراتين، أولاهما على ملعب الفريق صاحب الترتيب الأقل ضمن المجموعة.

وستلعب مباريات الذهاب في 2 و3 مارس المقبل، والإياب في 9 و10 من الشهر ذاته.

وسيصعد من تلك المواجهات 4 فرق تنضم إلى عدد مماثل من منطقة الشرق لخوض منافسات دور الثمانية في جدة.

وتستضيف جدة الأدوار الإقصائية بدءًا من ربع النهائي للعام الثالث على التوالي.