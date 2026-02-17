كأس مصر.. سيراميكا يطيح بالزمالك

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا المصري الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي الكأس المحلية بعد فوزه 2ـ1 على الزمالك، الثلاثاء، في آخر مباريات دور الـ 16.

تقدم سيراميكا بهدف عكسي «18» بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها صديق أوجولا إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول المدافع حسام عبد المجيد تشتيتها قبل أن تدخل الكرة مرماه.

وأدرك الزمالك التعادل بهدف من توقيع محمد إسماعيل «45+1»، من ركلة حرة في منتصف الملعب الدفاعي لسيراميكا أرسلها خوان بيزيرا بعرضية نحو منطقة الجزاء حاول التصدي لها محمد بسام، حارس المرمى، لكن الكرة سقطت من يده لتصل إلى محمد إسماعيل الذي سددها في الشباك الخالية.

وأهدر أوجولا ركلة جزاء لسيراميكا «60» بعد أن ارتطمت في القائم الأيسر. لكن الفريق حسم الفوز بهدف أحرزه أحمد بلحاج بتسديدة رائعة من خارج منطقة جزاء الزمالك سكنت الزاوية اليسرى العليا للمرمى «70».