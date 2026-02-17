أكبر انتصار اتحادي في قطر يمنح النمور المركز الرابع

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم انتصاره الأكبر أمام القطريين على ملاعبهم في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، سواء بمسمّاها الحالي أو السابق، مسقطًا مضيّفه السد 4ـ1، مساء الثلاثاء، ضمن آخر جولات مجموعة الغرب من النسخة الجارية.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، العاصمة القطرية، متقدمًا 3ـ1، ثم أضاف الرابع خلال الشوط الثاني.

وبدأت الرباعية بهدفين متتاليين للجزائري حسام عوّار، لاعب الوسط، وزميله المغربي يوسف النصيري، رأس الحربة، في الدقيقتين 10 و18.

وجاء الهدف الاتحادي الثالث عكسيًا عن طريق القطري بيدرو ميجيل، مدافع السد، في الدقيقة 33.

وقلص الإسباني رافا موخيكا، مهاجم السد، الفارق، محرزًا الهدف الوحيد لأصحاب الضيافة في الدقيقة 38.

وعاد الفارق للاتساع مجددًا بهدف رابع للضيوف سجله المدافع الكاميروني ستيفان كيلر في الدقيقة 63.

وللمرة السادسة، يواجه الاتحاد القطريين على ملاعبهم في البطولة، سواء بمسمّاها السابق دوري أبطال آسيا، الذي استحدثت به عام 2003، أو الحالي المعتمد بدءًا من النسخة الماضية.

وبدأ الاتحاد شريط تلك المباريات بالفوز على أم صلال 3ـ1 في دور المجموعات من نسخة 2009، ثم تغلب بالنتيجة ذاتها على العربي لحساب المرحلة عينها 2012.

وفي المباراة الثالثة خسر أمام لخويا «المسمى القديم للدحيل» بهدفين نظيفين، لحساب دور المجموعات من نسخة 2014.

وبالنتيجة عينها هزم الريان في المرحلة ذاتها عام 2019، قبل السقوط أمام الدحيل 2ـ4 ضمن مجموعة الغرب من النسخة الجارية.

وبرباعيته على السد، استطاع الفريق الجدّاوي تحقيق انتصاره الرابع والأكبر أمام فريق قطري في عقر داره.

ودخل الاتحاد المباراة بغرض تحسين ترتيبه بعدما ضمن التأهل لدور الـ 16 من الجولة الماضية، واستطاع بهذا الفوز إنهاء المجموعة محتلًا المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

وألقى الاتحاد بالوحدة الإماراتي، صاحب الـ 14 نقطة، إلى المركز الخامس وسيلاقيه ذهابًا وإيابًا في الدور ثمن النهائي الشهر المقبل.

أمّا السد، فاستطاع الصعود رغم هزيمته وتجمُّد رصيده عند 8 نقاط، بعدما خسر الغرافة القطري أمام تراكتور سازي الإيراني.

وتوقف رصيد الغرافة عند 6 نقاط، ولم يستطع خطف المركز الثامن من السد، وغادر منافسات البطولة.

وحصل السد على آخر بطاقات التأهل، بعد حلوله في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام الشارقة الإماراتي التاسع.

ويصعد إلى ثمن النهائي أول 8 فرق في مجموعتي الغرب والشرق، لتشكيل المواجهات الثمانية لدور الـ 16.

ويتأهل 8 فرق، نصفها غربي والآخر شرقي، من هذا الدور لخوض بقية المراحل الإقصائية على أرض جدة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.