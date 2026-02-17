المريخ يحسم الديربي السوداني بثنائية الهلال

حسم فريق المريخ الأول لكرة القدم مواجهة الديربي السوداني بالفوز على غريمه اللدود الهلال 2ـ1، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الدوري الرواندي، الذي يشارك فيه قطبا السودان، بسبب الحرب الدائرة في موطنهما.

وعلى ملعب أماهورو الوطني في كيجالي العاصمة الرواندية، أنهى المريخ الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق أوبينو تشيسالا، الذي استغل هفوة دفاعية من فريد، حارس مرمى الهلال، ليفتك منه الكرة ويضعها في المرمى الخالي عند الدقيقة 54+1.

وفي الشوط الثاني، وقع الحارس فريد في المحظور بعدما عرقل مهاجم المريخ داخل المنطقة، واحتسبها الحكم ركلة جزاء، أحرز منها رازافيمارو الهدف الثاني.

ومع نهاية الشوط الثاني، قلص الهلال الفارق بواسطة محمد عبد الرحمن «البديل» عند الدقيقة 90+2، وكان الأزرق قريبًا من معادلته بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء عند الدقيقة 90+5 للأزرق، لكن لادجي سانو، حارس مرمى المريخ، تصدى لتسديدة محمد عبد الرحمن، كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه صلاح عادل، لتنتهي المواجهة بفوز الأحمر 2ـ1.

ورفع المريخ رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الهلال عند 38 بعدما تلقى الخسارة الثالثة، لكنه مازال في صدارة الترتيب.