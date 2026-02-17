الغياب الأوروبي يكبد يونايتد 100 مليون جنيه

ذكرت تقارير صحافية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لا ينوي إعادة التفاوض مع برشلونة على رسوم انتقال ماركوس راشفورد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في الوقت الذي بلغت خسائره 100 مليون جنيه بسبب غيابه عن دوري الأبطال.

وكان الناديان اتفقا على سعر محدد لراشفورد عندما انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة ابتداءً من الموسم الجاري، مع خيار دفع 26 مليون جنيه إسترليني لجعل الصفقة دائمة على أن يتكفل النادي الكاتالوني بكامل راتب اللاعب البالغ 315 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويقدم راشفود عروضًا جيدة من فريقه الجديد، حيث أسهم بعشرة أهداف و13 تمريرة حاسمة في 34 مباراة، ومن المتوقع أن يفعّل برشلونة بند الانتقال للاحتفاظ به.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الثلاثاء أن يونايتد، ووفقًا لمصادر، غير مستعد للتفاوض مجددًا بشان مبلغ الانتقال، وأن برشلونة ملزم بالاتفاق السابق خلافًا لما تردد.

ويأمل يونايتد أن يسهم بيع راشفورد وشطب راتبه من فاتورة الأجور في تحقيق بعض الوفورات الكبيرة الصيف الجاري، كما سيفعل مع الأرجنتيني كاسيميرو لاعب الوسط ، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم، وجادون سانشو، واللذين سيوفران 625 ألفا أسبوعيًا، في حين أن مستقبل القائد البرتغالي برونو فيرنانديز غير مؤكد حتى الآن.

وذكرت «ديلي ميل» أن يونايتد يحاول أيضًا التفاوض على تخفيض راتب هاري ماجواير، قلب الدفاع، البالغ 180 ألفًا أسبوعيًا إذا وقّع عقدًا جديدًا بدلًا من الرحيل كلاعب حر.

بعد أن اقتحم النادي المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب الجديد مايكل كاريك، أصبح النادي تحت ضغط للعودة إلى منافسات النخبة الأوروبية للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

وأوضحت الصحيفة أن غياب مانشستر يونايتد عن دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري كلّف النادي حوالي 100 مليون جنيه، من العائدات، بالإضافة إلى غرامة عشرة ملايين مستحقة الدفع لشركة «أديداس» الراعية لقمصان الفريق، كما دفع المبلغ نفسه تعويضات للمدرب البرتغالي المقال روبن أموريم في يناير الماضي.

وعلى الرغم من أن نتائج الربع الأول في ديسمبر أشارت إلى أن يونايتد يسير على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 640 و660 مليونًا، إلا أن الأرقام كشفت أيضًا عن أن إجمالي الديون وصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.29 مليار.