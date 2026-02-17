«قيس قبل الغطيس».. يا اتحاد

ماذا تغير في الاتحاد خلال الأسبوعين الماضيين؟ على الصعيد الفني والنتائجي والإعلامي، مؤشرات إيجابية تدفع إلى تحسن أجوائه اللزجة بالعديد من الإشكاليات أو العثرات.

بداية من لملمة غرفة الملابس، وإطلاق شحنة إيجابية جاءت عاصفة بطاقة قتالية سحق فيها النمور فريق الغرافة آسيويًا بسباعية، ثم عززوها بانتصار آخر ساحق على السد زعيم الكرة القطرية يوم أمس، متشبثًا بآمال التأهل ثم حجز المركز الرابع الذي يؤهله إلى لعب دور الـ «16» النخبوي على أرضه وجماهيره.

تلك الجرعة القارية العالية تستوجب استثمارها إلى نهاية شهر رمضان الذي سيكون صعبًا ومنهكًا لكافة الاتحاديين، من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجمهور.

كون شعار الشهر المبارك ينطبق عليه المثل القائل: «قيس قبل الغطيس» الذي سيلعب فيه النمور مباريات مفصلية لتحسين مركزه في سلم الدوري، السادس في الترتيب، في مواجهات تقطع الأنفاس كل يومين تقريبًا، أمام كلٍ من أندية:

«الهلال، الحزم، الخليج، الأهلي، الرياض»، ثم مواجهة الخلود في دور الأربعة من كأس الملك.

وعلى الاتحاديين الانفتاح على كل الاتجاهات، والعمل أيضًا في كل الاتجاهات الإدارية والفنية والجماهيرية للخروج بأكبر المكاسب من هذا المعترك الصعب الذي سيشكل ملامح موسم الفريق.

ماذا بعد تلك الخطوة الإعلامية التي قام بها الزميل المتألق عبد الله فلاته، بدعوة أقطاب الإعلاميين المحبين للكيان، وتنقية شيء من أجوائهم التي تشبه ناديهم؟.

ثم ما العدوى المبهرة التي أصاب بها حساب نادي الاتحاد أندية العالم على منصة «X»؟ بتصميم الصورة المضيئة لنجم الفريق دويمبا بلمسة إصبع على شاشة «الجوال» في عمل إبداعي عالمي.