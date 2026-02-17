بانتصار تاريخي.. الشباب يخطف بطاقة التأهل

تأهل فريق الشباب الأول القدم لكرة القدم إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية بعدما حقق أكبر انتصار في البطولة إثر اكتساحه تضامن حضرموت اليمني بنتيجة 13-0، الثلاثاء على ملعب «إس إتش جي أرينا» ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتفوق الفريق الشبابي من خلال هذه النتيجة التاريخية على الريان القطري الذي كان حقق أكبر فوز في النسخة الجارية للبطولة حينما أمطر شباك تضامن حضرموت اليمني 5-0 في افتتاح مرحلة المجموعات.

كما رد «الليوث» الدين إلى الفريق اليمني بعد الخسارة أمامه 0-2 في الدور الأول.

ورفع الشباب رصيده إلى 7 نقاط، ليتفوق على النهضة العماني بفارق الأهداف وينتزع المركز الثاني مرافقًا الريان القطري المتصدر بـ12 نقطة إلى المربع الذهبي، فيما ودع تضامن حضرموت اليمني «4 نقاط» والنهضة منافسات البطولة.

وضرب الفريق الشبابي بقوة منذ بداية المباراة، وأكرم وفادة ضيفه اليمني بسبعة أهداف في الشوط الأول، منها هاتريك للبلجيكي يانيك كاراسكو وآخر من الإنجليزي جوش براونهيل أحدها من ركلة جزاء، وتكفل حمد الله بتسجيل هدف.

وواصل الفريق العاصمي استعراض قوته الهجومية خلال مجريات الشوط الثاني الذي شهد تألقًا لافتًا من المغربي حمد الله، إذ أضاف خمسة أهداف أخرى، كما وضع الأردني علي عزيزة بصمته بتسجيله الهدف الـ12.

وخاض الفريق الشبابي المباراة تحت قيادة عبد الله المطيري الذي تولى المهمة مؤقتًا خلفًا للإسباني إيمانويل ألجواسيل المقال من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وينتظر الشباب ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، الأربعاء، للتعرف على هوية منافسه في الدور نصف النهائي.

وتتنافس فرق زاخو العراقي «10 نقاط» والعين الإماراتي «9 نقاط» والقادسية الكويتي «7 نقاط» على بطاقتي المجموعة الأولى.

وفي الجولة الأخيرة، الأربعاء، يستضيف العين نظيره القادسية، ويلتقي زاخو مع ضيفه سترة البحريني المتذيل بنقطتين.