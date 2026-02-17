غلطة سراي يضرب اليوفي بخماسية

وضع فريق غلطة سراي التركي الأول لكرة القدم قدمًا في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 5ـ2 الثلاثاء في إسطنبول ضمن ذهاب الملحق.

وسجل البرازيلي فابريال سارا عند الدقيقة 15 والهولندي نوا لانج 49 و75 والكولومبي دافينسون سانشيس 60 والفرنسي ساشا بوي 86 أهداف غلطة سراي، فيما تكفل الهولندي تون كوبماينرس 16 و32 بهدفي يوفنتوس الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 إثر طرد مدافعه الكولومبي خوان كابال.

ويلتقي الفريقان إيابًا الأربعاء المقبل في تورينو.

وفرط يوفنتوس الذي أنهى دور المجموعة الموحدة في المركز الثالث عشر، في تقدمه 2ـ1 في شوط أول كان فيه الطرف الأفضل وكان بإمكانه حسمه بأكثر من هدفين، ثم استسلم أمام الانتفاضة القوية لأصحاب الأرض في الشوط الثاني واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

وهو الفوز الثالث لغلطة سراي على يوفنتوس في أربع مباريات بينهما في إسطنبول «تعادلا مرة واحدة».