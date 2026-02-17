بـ13 هدفا.. الشباب ينضم إلى قائمة النتائج الكبيرة

كتب فريق الشباب الأول لكرة القدم رقمًا جديدًا في تاريخ الكرة السعودية بعد أن أمطر شباك تضامن حضرموت اليمني بنتيجة تاريخية 13-0، خلال المواجهة التي جرت على ملعب «إس إتش جي أرينا» ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال الخليج للأندية.

وحذا الفريق الشبابي حذو الهلال والنصر والاتحاد والوحدة الذين سبق وأن اكتسحوا منافسيهم بنتائج كبيرة خلال البطولة العربية بمختلف مسمياتها، وكانت بدايتها بالهلال عام 1989 حينما فاز على المطابع الصومالي 9-1 ضمن بطولة الأندية العربية أبطال الدوري.

وعاد الهلال مجددًا ليضرب الدرك الجيبوتي 11-0 خلال لقاء جمعهما في أكتوبر 2004 لحساب دوري أبطال العرب، وفي النسخة ذاتها من البطولة سجل الاتحاد نتيجة كبيرة أمام شعب أب اليمني 10-0.

وسجلت نسخة دوري أبطال العرب عام 2006 انتصارين كبيرين للفريق النصراوي حينما اكتسح عقارية جيبوتي 12-1 ذهابًا و9-0 إيابًا.

ودوّن الوحدة اسمه في سجلات النتائج الكبيرة، حينما فاز على سكة حديد الجيبوتي بنتيجة 11-0 ضمن منافسات دوري أبطال العرب.