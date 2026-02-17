القادسية يفتح ملف ذكري

دخلت إدارة نادي القادسية في مفاوضات متقدمة مع جهاد ذكري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحسين وتمديد عقده، وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اللاعب لا يمانع الاستمرار في ظل سير المفاوضات بشكل إيجابي بين الطرفين، تمهيدًا لحسم الاتفاق النهائي خلال الفترة المقبلة.

وبيّنت المصادر أن مدة العقد الجديد بعد التحسين ستكون موسمين إضافيين، في خطوة تهدف إلى تأمين استمرار اللاعب ضمن مشروع الفريق الفني.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب استكمال الإجراءات النهائية بين الطرفين.

وكان عقد جهاد ذكري مع القادسية حتى 2029 بعد أن جدد عقده مع ناديه الموسم الماضي لخمسة أعوام مقبلة، وبعد التحسين سيمتد حتى 2031.

ولعب ذكري في الموسم الجاري 17 مباراة بين بطولات دوري روشن السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، بمجموع دقائق يصل إلى 971.