تودور: وضع توتنام غير مقبول.. والأعذار مرفوضة

وصف الكرواتي إيجور تودور، المدرب المؤقت لفريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، وضع النادي المتأزم في الدوري الممتاز بـ«غير المقبول»، مؤكدًا سعيه لإبعاده عن صراع الهبوط.

وعُيّن المدرب السابق ليوفنتوس الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد تراجع الفريق اللندني إلى المركز الـ 16 تحت قيادة الدنماركي توماس فرانك، الذي أقيل الأسبوع الماضي.

ويستهل المدافع الكرواني السابق مهمته بمواجهة صعبة على ملعبه أمام أرسنال المتصدر في ديربي شمال لندن، الأحد. لكنه شدّد على أنه لا مجال للأعذار على الرغم من قائمة الإصابات الطويلة، التي عانى منها المدرب السابق طوال أشهره الثمانية في منصبه.

وقال تودور لقناة النادي في تصريحات نشرت الثلاثاء: «أحتاج، مع جهازي الفني، إلى أن أكون ذكيًا جدًا لإيجاد أفضل طريقة ممكنة في وقت قصير جدًا. جئت إلى هنا وأنا أعلم أن الوضع ليس سهلًا. لا وقت لإيجاد الأعذار. ما قلته منذ اليوم الأول هنا هو أن على كل واحد منا تقديم المزيد، شيئًا إضافيًا».

ويملك توتنام فارق خمس نقاط فقط عن وست هام في معركة تفادي الهبوط، لكن الأخير جمع سبع نقاط أكثر من جاره اللندني في المباريات الثماني الأخيرة، بعدما استعاد مستواه مع المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو. في المقابل، لم يفز توتنام سوى مرتين في آخر 17 مباراة بالدوري.

وأضاف تودور الذي أقيل من تدريب يوفنتوس في وقت سابق من الموسم الجاري بعد سبعة أشهر فقط في توليه المنصب: «لا يمكن لأحد قبول المركز الذي يحتله النادي حاليًا. لا يمكن لأي مشجع لتوتنهم قبول هذا الوضع. نحن ندرك ذلك، لكن الإدراك وحده لا يكفي».

وأردف: «الوضع ليس سهلًا لأن لدينا العديد من المصابين، لذا علينا أولًا إيجاد أفضل نظام يلائم اللاعبين المتاحين في هذه اللحظة».

وسيُحرم تودور في مواجهة أرسنال من خدمات الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد الفريق، بسبب الإيقاف، فيما يغيب للإصابة كلٌّ من جيمس ماديسون، والسويدي ديان كولوسيفسكي، والغاني محمد قدوس، والبرازيلي ريشارليسون، والأوروجوياني رودريجو بنتانكور، والسويدي لوكاس بيرجفال.