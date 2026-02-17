التزلج السريع.. إيطاليا تخطف ذهبية المطاردة

تُوّج منتخب إيطاليا، الثلاثاء، بذهبية سباق المطاردة للرجال في التزلج السريع على الجليد ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانوـ كورتينا، بعدما تفوق في النهائي على الولايات المتحدة حاملة اللقب، الثلاثاء.

وقاد المتخصص في سباق 10 آلاف متر دافيدي جيوتو الثلاثي الإيطالي إلى منصة التتويج، إلى جانب أندريا جوفانيني وميكيلي مالفاتي، حيث أنهوا السباق متقدمين بفارق 4.51 ثانية على الثلاثي الأمريكي المؤلف من كايسي داوسون، إيثان سيبوران، وإيمري ليمان.

وحصد المنتخب الصيني على الميدالية البرونزية بتفوّقه على نظيره الهولندي.

ورفع التتابع الإيطالي رصيد البلاد إلى ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات التزلج السريع على الجليد على أرضه، عقب الثنائية اللافتة التي حققتها فرانشيسكا لولوبريجيدا في سباقي 3000 و5000م.

ولدى السيدات، نجحت الكنديات إيفاني بلوندان، فاليري مالتيه، وإيزابيل فايدمان في تحقيق الميدالية الذهبية بتفوقهن على هولندا ممثلة بجوي باينه، ماريكه جرونيفود، وأنتوانيت رايبما-دي يونج بفارق 96 جزءًا من الثانية فقط. وحلّت اليابان ثالثة أمام الولايات المتحدة.