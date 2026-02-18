سيميوني: تشكيلتي ليست حصرية

أوضح الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، أن تشكيلته لا تعتمد على عدد محدود من اللاعبين، وذلك قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي، الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «اللاعبون متحمسون دائمًا، ولكن أحيانًا لا تسير الأمور بشكل جيد، وهذا وارد، لقد قدمنا أشياء جيدة وأخرى سلبية في آخر أربع جولات».

وحذّر المدرب الأرجنتيني من خطورة كلوب بروج، مضيفًا: «إنهم فريق قوي وشاب ويتسمون بالسرعة في الثلث الهجومي، وحقق نتائج جيدة على ملعبه أمام موناكو وبرشلونة ومارسيليا».

وتابع: «نحتاج جميع اللاعبين وليس لاعبًا واحدًا فقط، فالفريق ملك للجميع.. جميع فرق دوري أبطال أوروبا جيدة، وغدًا ستكون مواجهة صعبة مثل أي مباراة خارج ملعبنا، ويجب أن نفوز بها بأي طريقة».

من جانبه، أوضح إيفان ليكو، مدرب كلوب بروج، أنهم يحترمون أتلتيكو، لكنهم يعرفون نقاط قوتهم وضعفهم. وقال في المؤتمر الصحافي الثلاثاء: «علينا أن نظهر جودة عالية في كل شيء. يجب أن يتحلى فريقي بالشجاعة في جميع الجوانب، لكن لا تتوقعوا أي تغييرات جذرية في تشكيلتنا. هل سنلعب من أجل التعادل؟ هذه ليست نتيجة جيدة. كل ما نريده هو الفوز».

وأضاف: «هل يمر أتلتيكو بموسم غريب؟ ينتقلون من الفوز 4-0 على برشلونة إلى الخسارة أمام فرق أخرى أقل شأنًا. إما أنهم في قمة مستواهم، أو أنهم يمرون بيوم سيئ. لكننا نعلم شيئًا واحدًا: إنهم قادمون إلى بروج للفوز. هذه بطولة دوري أبطال أوروبا. نحن فريق صغير بمعاييرهم، الجميع يعرف من هو المرشح الأوفر حظًا: سيكونون في أفضل حالاتهم».