أتلتيكو لا يعرف الفوز في بروج

تُعيد التصفيات الإقصائية لدوري الأبطال فريق كلوب بروج البلجيكي الأول لكرة القدم إلى مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني للمرة التاسعة في كل المنافسات الأوروبية، حيث يسعى كل منهما للوصول إلى دور الـ16 للموسم الثاني تواليًا.

وهذه هي المباراة الإقصائية الأولى لكلوب بروج ضد فريق إسباني منذ فوزه على أتلتيكو موسم 1977-1978. وكانت الأولى فوزه 2-0 في مجموع المباراتين على ريال مدريد لحساب الدور الثاني لموسم 1976-1977.

بلغ بروج هذه المرحلة بعد فوزه في آخر مباراتين بدور المجموعة الموحدة ليحتل المركز الـ 19 بعشر نقاط من ثماني مباريات «ثلاثة انتصارات، وتعادل»، بينما خطف أتلتيكو مدريد المركز الـ 14 بـ 13 نقطة من أربعة انتصارات، وتعادل.

وفاز كل فريق بثلاث مباريات من أصل ثمان جمعتهما سابقًا. وكانت المواجهة الأخيرة، ضمن دور المجموعات لموسم 2022- 2023، وفاز بروج 2-0 على ملعبه قبل أن يتعادلا سلبيًا في مدريد.

وكان اللقاء الأول موسم 2018-2019 عندما سجل الفرنسي أنطوان جريزمان هدفين وأخر لكوكي ليقودا أتلتيكو للفوز 3-1 في دور المجموعات فيما انتهت مباراة الإياب في بروج بالتعادل السلبي.

ولم يخسر الفريق البلجيكي على ملعبه أمام أتلتيكو مسجلًا ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، ولم يستقبل أي هدف. وأدى التعادل 3-3 على ملعبه أمام برشلونة في الجولة الرابعة، والتي تقدم فيها ثلاث مرات، إلى تمديد سلسلته الخالية من الهزائم أمام الفرق الإسبانية إلى خمس مباريات «فوزان و3 تعادلات».

وبخلاف مبارياتهم الثمانية مع كلوب بروج، فإن المواجهة الوحيدة الأخرى لأتلتيكو ضد فريق بلجيكي هي الفوز 3-1 على ملعبه أمام يونيون سانت جيلواز في الجولة الرابعة من هذا الموسم .

ويشارك الفريق البلجيكي في إقصائيات دوري الأبطال أوروبا للموسم الثاني تواليًا والثالث في أربع مواسم، بعد أن غاب عن المشاركة قبل بلوغه دور الـ16 في 2022-2023. وفاز في ثمان من آخر عشر مباريات أوروبية خاضها بنظام الذهاب والإياب.

أمام أتلتيكو فيخوض مرحلة خروج المغلوب للمرة الحادية عشرة في آخر 13 موسمًا، وللمرة الـ 13 إجمالًا. وخسر فريق سيميوني أربعًا من آخر ست مباريات له في دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب.

وكان السقوط في مباراة الذهاب الموسم الماضي أمام ريال مدريد هي الهزيمة الرابعة تواليًا خارج ملعبه في الأدوار الإقصائية.