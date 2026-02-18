أمام القطريين.. 5 نجاحات هلالية في 7 نسخ

استطاع فريق الهلال الأول لكرة القدم مواصلة الطريق في 5 من أصل 7 مرات واجه فيها القطريين، ضمن الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي دور الـ 16 من النسخة الجارية سيلتقي الهلال مع السد القطري عبر مواجهتي ذهاب وإياب، أولاهما على ملعب الأخير.

وسيتواجه «الأزرق» مع فريق قطري، للمرة الثامنة في المراحل الإقصائية من البطولة منذ انطلاقها عام 2003 بمسمّى دوري أبطال آسيا الذي أضيفت إليه صفة «النخبة» الموسم الماضي.

وخرج الهلال على يد أم صلال بركلات الترجيح من ثمن النهائي 2009 الذي جرى بنظام المباراة الواحدة.

وودَّع من الدور ذاته أمام لخويا «المسمى السابق للدحيل» في 2013 عندما واجهه بنظام المباراتين، وخسر 0ـ1 ذهابًا، وتعادلا 2ـ2 إيابًا.

وفيما عدا ذلك، استطاع الهلال المرور أمام أي فريق قطري واجهه لحساب الأدوار الإقصائية من المحفل القاري.

وأطاح الهلال بالغرافة من ربع النهائي 2010، بالفوز 3ـ0 ذهابًا، ثم الخسارة 2ـ4 إيابًا.

وأقصى لخويا من الدور ذاته 2015، عبر الفوز 4ـ1 ذهابًا، والتعادل 2ـ2 في مباراة الإياب.

وقبل ذلك بعام هزم السد 1ـ0 في ذهاب ربع النهائي، وتعادل معه سلبًا خلال لقاء الإياب وتأهل لدور الأربعة.

ومجددًا أزاح السد من طريقه في 2019 بالفوز عليه 4ـ1 ذهابًا ضمن الدور نصف النهائي، قبل الخسارة 2ـ4 إيابًا.

وفي نصف نهائي نسخة 2022، الذي جرى من مباراة واحدة، واجه الدحيل وهزمه بسبعة أهداف دون رد وتقدّم إلى النهائي.