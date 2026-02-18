ثمن النهائي يذكّر الاتحاديين بالتتويج والمرارة

حظي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بذكرى سعيدة، وأخرى مريرة، في مرحلتين إقصائيتين جمعتاه بالإماراتيين ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بمسمّاها القديم.

وسيخوض الاتحاد مرحلة إقصائية جديدة أمام فريق إماراتي هو الوحدة، الذي سيلتقيه لحساب دور الـ 16 من النسخة الجارية.

ويُشارك الفريق الجدّاوي في البطولة، للمرة الأولى منذ إضافة صفة «النخبة» إلى مسماها القديم دوري أبطال آسيا الذي ظلت تحمله منذ استحداثها عام 2003 وحتى الموسم الماضي.

وتقتصر ذكريات الاتحاد مع مواجهات الفرق الإماراتية في الأدوار الإقصائية على نسختين التقى فيهما العين، الأولى 2005، والثانية 2014.

وفي المرة الأولى واجه العين ضمن الدور النهائي، الذي جرى آنذاك من مباراتين، وفرض عليه التعادل 1ـ1 ذهابًا، ثم أسقطه 4ـ2 إيابًا وحقق اللقب.

وتكررت المواجهتان بعد 9 أعوام، لكن الفريق الإماراتي استطاع الثأر مقصيًا الاتحاد من ربع النهائي بالفوز 2ـ0 ذهابًا و3ـ1 إيابًا.