عابدي يختتم مشاركة السعودية في الأولمبياد الشتوي

اختتم فايق عابدي، لاعب فريق السعودية للتزلج الألبي، المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو ـ كورتينا 2026»، بخوضه منافسات التزلج المتعرج، على مضمار مركز ستيلفيو للتزلج شمال إيطاليا، بحضور الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في الدورة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» شهدت المنافسة ظروفًا جوية صعبة تمثلت في تساقط كثيف للثلوج وتدني الرؤية، مما أدى إلى عدم تمكن «51» متسابقًا من أصل «96» مشاركًا من إكمال الجولة الأولى من السباق، بينهم لاعب فريق السعودية فايق عابدي، والبرازيلي لوكاس بينهيرو براثين الفائز بالميدالية الذهبية لسباق التزلج على المنحدرات العملاقة.

يُذكر أن السعودية شاركت في الدورة للمرة الثانية على التوالي بعد أولمبياد بكين 2022، ومثّلها فايق عابدي الذي شارك في مسابقتي التزلج المتعرج، والتزلج المتعرج العملاق، وراكان علي رضا في منافسات التزلج الريفي، إذ تُعدُّ المشاركة محطة مهمة ضمن مسار بناء منظومة الرياضات الشتوية في السعودية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية من حيث التنظيم، وبرامج الإعداد، وزيادة عدد الممارسين، بما يعكس حجم الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة.