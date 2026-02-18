الأهلي.. تفوق إقصائي على القطريين

يملك فريق الأهلي الأول لكرة القدم أفضلية بواقع الضعف في مواجهاته مع القطريين ضمن المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي دور الـ 16 من النسخة الجارية سيلتقي الأهلي مع الدحيل القطري عبر مواجهتي ذهاب وإياب، أولاهما على ملعب الأخير.

ونحو تتويجه باللقب الوحيد العام الماضي، عَبَرَ الفريق الجدّاوي خلال المرحلة ذاتها الريان القطري.

وانتصر الأهلي 3ـ1 ذهابًا و2ـ0 إيابًا وواصل الطريق إلى دور الـ 8 من البطولة التي حققها في نهاية المطاف.

وحين كانت البطولة تحمل اسم دوري أبطال آسيا دون صفة «النخبة»، الذي استمر معها منذ انطلاقها عام 2003 وحتى نسخة الموسم الماضي، واجه الأهلي فريقين قطريين في المراحل الإقصائية.

الأول كان الجيش، الذي تحول لاحقًا إلى الدحيل بعد اندماجه مع لخويا، وتعادلا 1ـ1 في ذهاب ثمن النهائي 2013، ثم فاز الأهلي إيابًا بهدفين نظيفين.

والثاني هو السد الذي واجهه في ثمن النهائي 2018، وخسر أمامه 1ـ2 ذهابًا، قبل التعادل 2ـ2 إيابًا ليغادر المنافسات.