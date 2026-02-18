بطولة قطر.. ألكاراز يتقدم إلى دور الـ16

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميًا، إلى دور الـ16 من بطولة قطر المفتوحة للتنس بفوزه على الفرنسي آرثر ريندركنيش بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و7-6 الثلاثاء في دور الـ32، وهو أول ظهور له منذ تتويجه بلقب أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وحقق ألكاراز انتصاره رقم 150 في مسيرته على الملاعب الصلبة، مواصلًا سجله الخالي من الهزائم في عام 2026 بثمانية انتصارات متتالية.

وقال ألكاراز بعد المباراة التي استغرقت ساعة واحدة و47 دقيقة: «كان الأمر صعبًا حقًا، آرثر لاعب خطير للغاية ولا أحد يرغب في مواجهته في الدور الأول، وأنا سعيد بمستواي وبالبقاء هادئًا وإيجابيًا خلال اللحظات الصعبة».

ويلتقي ألكاراز في دور الـ16 مع الفرنسي فالنتين روير، ومن المحتمل أن يصطدم في دور الثمانية بالروسي كارين خاشانوف، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على الياباني شينتارو موتشيزوكي.

ولا يمكن لألكاراز أن يلتقي بخصمه اللدود، الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالميًا، إلا في المباراة النهائية.

يسعى ألكاراز للذهاب إلى أبعد مدى في الدوحة بعد خروجه من دور الثمانية في نسخة العام الماضي.