رسميّا.. بن زكري يخلف ألجواسيل في الشباب

أعلن نادي الشباب، الثلاثاء رسميًا عن تعاقده مع الجزائري نور الدين بن زكري لتولى المهام الفنية في الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للإسباني إيمانويل ألجواسيل المقال من منصبه.

وكشف النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» عن أن المدرب الجزائري سيقود الفريق بموجب عقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأتي تعاقد الشباب مع بن زكري البالغ من العمر 62 عامًا، تأكيدًا لما أشارت «الرياضية» إليه، السبت الماضي تحت عنوان: «الشباب يتفق مع بن زكري»، وكشفت في سياق الخبر نقلًا عن مصادر خاصة عن أن إدارة نادي الشباب توصلت إلى اتفاق رسمي مع الجزائري نور الدين بن زكري لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

وبات الشباب سادس محطات المدرب الجزائري في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن تنقل بين فرق الطائي وضمك والرائد والخلود والأخدود.

وستكون المهمة الرسمية الأولى لنور الدين بن زكري أمام ضمك فريقه السابق، الجمعة، ضمن الجولة الـ23 من منافسات دوري روشن السعودي.

ويحتل الشباب المركز الـ14 في الترتيب العام للدوري برصيد 19 نقطة من أربعة انتصارات و7 تعادلات مقابل 10 هزائم خلال 21 جولة.