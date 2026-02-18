الرئيسية / الصورة .. قصة

الليوث تفترس

2026.02.18 | 12:52 am
استعرض فريق الشباب الأول لكرة القدم قوته الهجومية الضاربة بانتصار تاريخي على تضامن حضرموت اليمني 13-0، الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال الخليج للأندية (المركز الإعلامي ـ الشباب)
الليوث تفترس

الليوث تفترس

الليوث تفترس

الليوث تفترس

الليوث تفترس

الليوث تفترس