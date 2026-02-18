الليوث تفترس

استعرض فريق الشباب الأول لكرة القدم قوته الهجومية الضاربة بانتصار تاريخي على تضامن حضرموت اليمني 13-0، الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال الخليج للأندية (المركز الإعلامي ـ الشباب)