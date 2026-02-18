الاتحاد يستعرض

الرئيسية / الصورة .. قصة

اكتسح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مضيفه السد القطري بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الأخيرة من مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء تصوير: محمد المانع
