سان جيرمان يعاقب موناكو بثلاثية

قلب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم «حامل اللقب» الطاولة على مواطنه ومضيفه موناكو عندما حول تخلفه بثنائية نظيفة إلى فوز ثمين 3-2، الثلاثاء، على ملعب لويس الثاني في موناكو في ذهاب الملحق.

ويدين النادي الباريسي بفوزه إلى مهاجمه البديل ديزيريه دويه الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 29 و67 بعد دخوله بديلًا للجناح عثمان ديمبيلي الذي أصيب في الدقيقة 25 في ربلة ساقه اليسرى، كما كان وراء الهدف الثاني الذي سجله المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي بعدما استغل تسديدته المرتدة من الحارس السويسري فيليب كون «41».

ووجد رجال المدرب الاسباني لويس إنريكي أنفسهم متخلفين بهدفين مبكرين سجلهما الأمريكي فولارين بالوجون بعد 56 ثانية والدقيقة 18، لكنهم ردوا بقوة وأهدروا ركلة جزاء عبر لاعب الوسط الدولي البرتغالي فيتينيا تصدى لها الحارس كون «22».

وأكمل فريق الإمارة المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد المهاجم الدولي الروسي ألكسندر جولوفين بسبب تدخل قوي على ساق فيتينيا «48».

ويلتقي الفريقان إيابًا في باريس الأربعاء المقبل.