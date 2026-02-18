ستيرلينج ينقل تدريبات فينورد إلى بلجيكا

نقل فريق فينوورد الهولندي الأول لكرة القدم تدريباته الأسبوع الجاري إلى بلجيكا المجاورة، للسماح للمهاجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج بالتدرب مع زملائه الجدد، بسبب القوانين المقيدة في هولندا والتي تتطلب حصوله على تصريح العمل قبل مزاولة نشاطه، وهي عملية تستغرق عادة أسبوعًا.

ووقع ستيرلينج مع فينوورد الخميس الماضي، ولتجهيزه للعب بأسرع وقت ممكن، عبر النادي الحدود إلى منشأة تدريب تابعة للاتحاد البلجيكي لكرة القدم في توبيز لإجراء جلسات تدريبات يومي الإثنين والثلاثاء.

وقال فان بيرسي مدرب الفريق للصحافيين الثلاثاء: «أحد الأسباب هو أن ستيرلينج يمكنه التدرب مع الفريق.. لكننا يمكننا أيضًا العمل على ثقافة فريقنا هناك. نحن نفعل ذلك من أجل رحيم ومن أجل العمليات التي نريد اتخاذها».

ويخطط فينوورد للعودة إلى روتردام بعد جلسة تدريبية أخرى الأربعاء، ويأمل في الحصول على تصريح العمل في الوقت المناسب لكي يتم النظر في مشاركة ستيرلينج للمرة الأولى عندما يستضيف تلستار الأحد.

وأصبح ستيرلينج لاعبًا حرًا بعد إنهاء عقده مع تشيلسي الشهر الماضي، ووقع عقدًا مع فينوورد حتى نهاية الموسم.

ولعب ستيرلينج سابقًا مع ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي. وسجل 20 هدفًا في 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

ويحتل فينوورد المركز الثاني في الدوري الهولندي، بفارق 14 نقطة عن المتصدر أيندهوفن.

وكان فان بيرسي، في أول موسم كامل له كمدرب، تحت ضغط في بداية العام عندما خاض فينوورد ست مباريات دون فوز، لكنه فاز في أربع من أصل ست لاحقة.