كيفو: العشب الصناعي يقلقنا.. وبودو جليمت صداع الكبار

أعرب كريستيان كيفو، مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، عن قلقه من العشب الصناعي الذي سيخوض عليه الأربعاء مباراة ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال ضد مضيفه بودو جليمت النرويجي.

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان، وكانت الأولى لحساب الدور الثاني من بطولة كأس الكؤوس الأوروبية 1978 -1979، وفاز إنتر إجمالًا 7-1 «5-0 على ملعبه، 2-1 خارجه».



وقال في المؤتمر الصحافي الثلاثاء: «دائمًا قلق على سلامة اللاعبين لأنني أريد أن يكون الجميع بصحة جيدة في ظل جدول مزدحم، ونحن نتدرب هنا للتعود على الطقس وأرضية الملعب».

وأعرب المدرب الروماني واللاعب السابق في إنتر ميلان عن أسفه لعدم التمكن من التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي: «نعلم أهمية المباراة، ومن المؤسف أننا لم نتأهل مباشرة لدور الـ16 وعلينا عبور الملحق ضد فريق صعب سبب المشاكل لفرق كبرى مثل مانشستر سيتي وريال مدريد».

ويُعد بودو جليمت أول فريق نرويجي يصل إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا منذ روزنبورج في موسم 1996-1997.

وأكد كيفو على على جاهزية فريقه الذهنية للمباراة رغم الثلوج: «لسنا منبهرين بالثلوج التي نراها يوميًا في مركز تدريباتنا، بل نحن معجبون بما حققه بودو جليمت من تطور وجودة، وسنكون مستعدين لكل شيء خلال 180 دقيقة من هذه المواجهة المزدوجة».

ورفض كيفو الإفصاح عن ملامح تشكيلته: «أعرف من سيلعب غدًا لكنني لن أفصح عن ذلك، وبالنسبة لهاكان تشالهان أوجلو فيمكنني القول إنه لم يبدأ الرحلة معنا».

من جهة أخرى، طالب المدرب بالتوقف عن الشكوى المستمرة من التحكيم والمثالية الزائفة، مشيرًا إلى أن اللعبة هكذا منذ 100 عام.

وقال تعليقًا على أحداث ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس السبت: «نحن أيضًا تعرضنا لظلم سابق في نابولي ولم يعترض أحد، لذا نحن نمضي قدمًا مدركين أن الموسم طويل ونريد أن نكون منافسين». ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 61 نقطة بفارق ثمان عن جاره ميلان.

لكن رغم المشاكل التي اعتاد بودو جليمت إحداثها أمام الفرق الكبرى، على حد قول كيفو، لكنه لم يفز إلا في مباراة واحدة من أصل خمس خاضها ضد فرق إيطالية، بنظام الذهاب والإياب، وكانت بركلات الترجيح 3-2 على لاتسيو في ربع نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي «2-0 ذهابًا» و«1-3». 3-2 بركلات الترجيح.

وإجمالًا حقق الفريق النرويجي الفوز في آخر ثلاث إقصائيات على ملعبه ضد فرق الدوري الإيطالي.

أما إنتر فلم يخسر في مبارياته الأربع ضد منافسين نرويجيين «3 انتصارات وتعادل واحد» إضافة إلى فوزين على بودو جليمت، تعادل 2-2 خارج ملعبه وفاز 3-0 إيابًا أمام روزنبورج في دور المجموعات الأول من دوري أبطال أوروبا لموسم 2002-2003.