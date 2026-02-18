بهدف فينيسيوس.. الريال يقهر بنفيكا

قاد المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم إلى فوز صعب بهدف دون رد على مضيفه بنفيكا البرتغالي الثلاثاء في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وسجّل فينيسيوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، لكنه حصل على بطاقة صفراء بعدما اعتبر الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه استفزاز اللاعب للجماهير خلال احتفاله.

وتبع البطاقة الصفراء لحظات من التوتر والتلاسن بين لاعبي الفريقين، ما أدى إلى توقف المباراة لـ15 دقيقة تطبيقًا للبروتوكول المتعلق بمكافحة العنصرية بعدما احتج فينيسيوس على وجود إهانات بحقه من الأرجنتيني جانلوكا بريستياني. كما شهدت الدقائق الأخيرة طرد جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا بعد احتجاجه على الحكم.

وثأر الريال لخسارته القاسية أمام بنفيكا 2-4 في الجولة الثامنة الأخيرة من دوري المجموعة الموحدة والتي أرغمته على خوض الملحق بدلًا من التأهل المباشر بين الثمانية الأوائل، فيما حجز الفريق البرتغالي بطاقته إلى الملحق بعدما كان خارج المنافسة بعد أن احتل المركز الـ 24.

وتحمل مواجهات الفريقين بصمات تاريخية، إذ حرم بنفيكا الريال من اللقب بفوزه عليه 5-3 في نهائي 1962. لكن رصيد نسور بنفيكا توقف عند لقبين في ستينيات القرن الماضي، فيما حصد «الملكي» في 2024 لقبه الـ 15 القياسي، بفارق شاسع عن أقرب مطارديه ميلان الإيطالي «7»، وهو يخوض مراحل خروج المغلوب للمرة الـ29 تواليًا.

ومنح حضور المدرب مورينيو، المتوج مرتين بدوري الأبطال، على دكة بدلاء بنفيكا نكهة إضافية، بعد أن قاد ال ريال بين 2010 و2013، مكتفيًا بإحراز لقب الدوري والكأس والسوبر.

وعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى تشكيلة الريال بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام ريال سوسييداد «4-1» في الدوري بسبب آلام في ركبته.

واستهل ريال اللقاء مع أفضلية صريحة في الاستحواذ والتفوّق التكتيكي، لكنه قوبل بتكتل دفاعي صلب من جانب أصحاب الأرض، فحصل الضيوف على أولى فرصهم على المرمى من تسديدة لمبابي تصدى لها الحارس الأوكراني أناتولي تروبين بكلتا اليدين «8».

وحاول التركي أردا جولر أيضًا اختراق الدفاع من تسديدة قوية بعيدة التقطها تروبين بحذر، قبل أن يهدر فينيسيوس أخطر الفرص في الشوط الأول بعدما التف على نفسه وسدّد كرة من مسافة قريبة مرّت على بعد سنتمترات من القائم الأيسر «19».

وأوشك ريال على افتتاح التسجيل في ظل إحكام قبضته على اللقاء، عندما مرّر الإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد كرة عرضية منخفضة إلى مبابي لكن الأخير وصل إليها متأخرًا ولم يستطع متابعتها في الوقت المناسب من وضعية ممتازة أمام المرمى «39».

وواصل ريال تهديد مرمى أصحاب الأرض عندما هيّأ فينيسيوس كرة رائعة بكعب قدمه لمبابي الذي سددها فوق المرمى «43».

وحصل الريال على مراده في مستهل الشوط الثاني بانتزاع التقدم، وجاء ذلك عن طريق فينيسيوس الذي أطلق كرة مقوّسة رائعة في الزاوية البعيدة بعد تمريرة من مبابي «50».