دورتموند يسقط أتالانتا بثنائية

تغلب فريق بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات جولة الذهاب من الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب «سيجنال إيدونا بارك» اكتفى دورتموند بهدفين في الشوط الأول، عن طريق المهاجم الدولي الغيني سيرهو جيراسي في الدقيقة الثالثة، وماكسيميليان بيير «42».

وكان دورتموند أنهى مرحلة المجموعة من دوري أبطال أوروبا محتلًا المركز الـ 17 برصيد 11 نقطة، أما أتالانتا فنال 13 نقطة في المركز

الـ 15.

وباغت دورتموند ضيفه بضغط مبكر أسفر عن هدف أول حمل توقيع جيراسي بعد أن تابع كرة عرضية من النرويجي جوليان رايرسون، بضربة رأس متقنة في الشباك.

وفي الدقيقة 42 واصل جيراسي التألق ولكن هذه المرة بصناعة هدف حيث توغل داخل منطقة جزاء أتالانتا ومرر الكرة إلى ماكسيميليان بيير أمام المرمى مباشرة ليتابعها بتسديدة في الشباك دون رقابة.

ويجدد الفريقان المواجهة الأربعاء 25 فبراير الجاري، في إياب الملحق، ولكن قبل ذلك يلعب دورتموند مع لايبزيج على مستوى الدوري الألماني السبت المقبل، بينما تنتظر أتالانتا مواجهة صعبة أمام نابولي بطل الدوري الإيطالي الأحد المقبل.