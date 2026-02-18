النصر.. الحوكمة والمخاطر في حقيبة أبكر

أصدرت إدارة شركة نادي النصر قرارًا، بتعيين شاذلي عبد الله أبكر في منصب المدير العام لقطاع الحوكمة والمخاطر والالتزام، وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة الإدارية وتعزيز كفاءة الامتثال المؤسسي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته، عن أن قرار التعيين جاء بعد مسيرة أبكر داخل منظومة النادي امتدت لأربعة أعوام، تدرّج خلالها في عدة مهام، بدأت من مراجع داخلي في شركة النادي، ثم مديرًا للحوكمة ومشاريع دعم الأندية، وصولًا إلى قيادة قطاع «GRC» الذي يدمج بين الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام.

ويملك المدير الجديد لقطاع الحوكمة خبرات مهنية وتدريبية دولية، إذ قدّم ورش عمل متخصصة في حوكمة الرياضة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، إضافة إلى برامج تدريبية في بريطانيا شملت أندية إنجليزية أبرزها نادي إيفرتون، ركزت على تطوير الأطر التنظيمية والممارسات المؤسسية.

وأسهم أبكر في تطوير برامج ومبادرات الحوكمة التي انعكست على تحسين الأداء الرقابي ورفع مداخيل عدد من الأندية، عبر تجويد السياسات والإجراءات بما يخدم الاستدامة المالية والجاذبية الاستثمارية.

وإلى جانب مساره التنفيذي، أصدر أبكر مؤلفًا بعنوان «ظل الفكرة: الرحلة التي لم تنتهِ بعد»، تناول فيه تجربته الفكرية بين السودان والسعودية، مستعرضًا فيها مفاهيم التحول وبناء المعنى.